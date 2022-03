Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugenhinweise nach Diebstahl aus zwei Fahrzeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (08.03.) gegen 07:30 Uhr hat ein Mitarbeiter einer Bergisch Gladbacher Firma eine Anzeige erstattet, weil er den Firmenwagen, einen Kleintransporter der Marke Peugeot, mit aufgebrochener Hecktür vorgefunden hat.

Der Firmenwagen stand in den vorangegangenen Nacht im Hof der Firma in der Hermann-Löns-Straße und aus dem Innenraum wurde ein hochwertiges Elektrowerkzeug samt Akkus und Ladestation mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden an der Hecktür liegt zudem bei circa 150 Euro. Die Maschine wurde anhand ihrer Individualnummer umgehend zur Fahndung ausgeschrieben.

Am gleichen Morgen gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei in die Straße Am Grünen Weiher im Stadtteil Nußbaum gerufen. Dort hatte seit dem Vorabend ein BMW gestanden, der in der Nacht ebenfalls von bislang Unbekannten heimgesucht wurde. Sie schlugen eine Seitenscheibe am Wagen ein und entwendeten das Lenkrad. Der Schaden dürfte hier im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

