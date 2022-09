POL-PPWP: Fake-Anruf der "Lottozentrale" - Vorsicht Betrug!

Kaiserslautern (ots) - Ein Mercedes-Benz ist am Dienstag in der Kaiserstraße gestohlen worden. Der Pkw verschwand zwischen 17 und 20 Uhr. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die Nutzerin des Fahrzeugs den Wagen gegen 17 Uhr in einer Parkbucht in Höhe des Hauses Nummer 77 abgestellt. Als sie drei Stunden später zurückkam, war er nicht mehr da. Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen und zu starten, ist unklar. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich im Besitz ...

mehr