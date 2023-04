POL-KN: (Rottweil) In der Überlinger Straße gegen geparktes Auto gefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagabend ist es im Bereich der Singener Nordstadt zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagnachmittag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Alemannenstraße ein und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchsuchten die Einbrecher ...

