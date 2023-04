Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen - Schramberg-Sulgen, B 462, Lkr. Rottweil) Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

Dunningen - Schramberg-Sulgen, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine 59-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Schramberg-Sulgen passiert ist. Gegen 14.30 Uhr fuhr die Frau mit einem Citroen C1 auf der B 462 von Dunningen in Richtung Sulgen. Etwa auf halber Strecke geriet die Frau mit ihrem Wagen aus bislang nicht bekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Müll-Lastwagen zusammen. Der Citroen verkeilte sich dabei zwischen dem Lastwagen und den in Fahrtrichtung des Autos linken Schutzplanken. Die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Dunningen und Schramberg befreiten die beim Unfall schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeugwrack. Nach einer Erstbehandlung noch am Unfallort durch die mit einem Notarzt eingetroffenen Rettungskräfte wurde die Frau zur weiteren Versorgung in die Klinik nach Rottweil gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von rund 35000 Euro. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Abschleppdienste kümmerten sich anschließend um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

