Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall mit 5.000 Euro Blechschaden

Rottweil (ots)

Rund 5.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, auf der Königstraße passiert ist. Eine 34-jährige Fahrerin eines Renault Megane war auf der Schützenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Königstraße bog die Frau nach links in Richtung Hochbrücktorstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem BMW X1 eines 75-Jährigen, der die Königstraße vom Kreisverkehr Stadionstraße/Königstraße herkommend in Fahrtrichtung Hochbrücktorstraße. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. Die Polizei schätzt den am BMW entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 2.000 Euro und am Renault auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell