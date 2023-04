POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Rottweil-Bühlingen (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Sonntagabend im Einmündungsbereich der Straße "Darrenbaum" und der Straße "Am Hölzle" passiert ist. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fiat Bravo auf der Straße "Am Hölzle". An der Einmündung bog der Mann nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 46 Jahre alte Fahrerin auf der ...

