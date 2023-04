Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei zieht berauschten Autofahrer aus dem Verkehr

Rottweil (ots)

Polizisten haben am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, einen berauschten Autofahrer auf der Stadionstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei der Überprüfung eines 24-jährigen VW-Fahrers stellten die Beamten Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der VW blieb an Ort und Stelle stehen. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird sich der 24-Jährige nun verantworten müssen.

