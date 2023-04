Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlagen auf schwarzen Range Rover ein - 25.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen (17.04.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag auf ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schneckenburgstraße abgestelltes Auto eingeschlagen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro verursacht. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheiben und die Karosserie des auf dem Parkplatz des Rewe stehenden schwarzen Range Rover ein. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

