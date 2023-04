Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Engen, A81, Lkr. Konstanz) Zwei Unfälle durch betrunkene Autofahrer auf der A81 (15./16.04.2023)

Singen, A81 (ots)

Gleich zwei betrunkene Autofahrer haben am vergangenen Wochenende auf der Autobahn 81 Unfälle gebaut. Am Samstagnachmittag war ein 63-jähriger Fiat-Fahrer auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Mittelleitplanke. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ähnlich erging es am Sonntag am frühen Abend einem 29-Jährigen, der mit einem Mercedes der V-Klasse am Autobahnkreuz Hegau auf die Überführung in Richtung Schaffhausen wechselte. Dabei geriet er, mit über 1,6 Promille, in der Rechtskurve zu weit nach links und touchierte im Kurvenbereich mit einem Leitpfosten und eine Leittafel. Die beiden betrunkenen Männer mussten neben ihren Führerscheinen im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um die demolierten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des an der Leitplanke und den Verkehrsschildern entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

