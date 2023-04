POL-KN: (Konstanz) WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro (16.04.2023)

Konstanz (ots) - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in der Reichenaustraße von einer Flasche am Kopf getroffen worden. Gegen 00.40 Uhr hielt sich die 18-Jährige auf der Tanzfläche der Disko auf, als ihr plötzliche ein Unbekannter eine Flasche an den Kopf warf. Dadurch erlitt die junge Frau eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt ...

