POL-HAM: Auf Kreuzung kollidiert - schwarzer VW Golf 5 gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in der Straße An der Autobahn wurde am Samstag, 28. Januar, eine 58-jährige Fußgängerin aus Hamm leicht verletzt. Der 21-jährige Fahrer eines Volkswagens fuhr auf der Straße An der Autobahn in westliche Richtung. Gegen 16.20 Uhr übersah er die am Fahrbahnrand gehende 58-jährige Fußgängerin und touchierte sie mit seinem Außenspiegel. Ein Rettungswagen brachte die ...

mehr