Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit vom Mittwoch 12.04.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag, 13.04.2023, 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Neuer Steinweg ein E-Scooter entwendet. Am Scooter war das schwarze Versicherungskennzeichen 499MDI angebracht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, wenden sich ...

