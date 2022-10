Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Von einem Gewahrsam in den nächsten

Offenburg (ots)

Das teils aggressive Auftreten und offensichtlich auch alkoholbedingte Verhalten eines 46 Jahre alten Mannes führte am späten Mittwochabend zu dessen Gewahrsamnahme. Während einer Überprüfung des Mittvierzigers in der Saarlandstraße ließ er sich stetig zu lautstarken Unmutsäußerungen hinreißen und ging schlussendlich in drohender Haltung auf die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu. Am Ende war eine behördliche Übernachtung unumgänglich. Wie sich während des Einsatzes herausstellte, war der Störer bereits am Nachmittag im Bahnhofsbereich auffällig und wurde dort bereits von Beamten der Bundespolizei bis gegen 19:15 Uhr in Gewahrsam genommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell