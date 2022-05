Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (02.05.), in der Zeit von 7.10 - 15 Uhr, streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Am Schloßtor" vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere, rechte Stoßstange eines ordnungsgemäß geparkten, schwarzen BMW aus Alheim. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Grundstücksmauer beschädigt - Zeugen gesucht

Nieder-Gemünden. In der Nacht von Samstag (30.04.) bis Sonntag (01.05.) wurde eine Grundstücksmauer in der Straße "Brühlweg" beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen die Einfriedung der Grundstückseinfahrt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an den Palisaden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

