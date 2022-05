Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Einbruch in Gaststätte - Einbruch in Kompostierungsanlage

Fulda (ots)

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagabend (28.04.) und Montagmorgen (02.05.) Kupferkabel im Wert von circa 800 Euro von einer Baustelle in der Straße "Am Badegarten". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht auf Montag (02.05.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Leipziger Straße ein. Die Täter durchsuchten den Gastraum nach Diebesgut und stahlen einen Laptop sowie Lebensmittel im Gesamtwert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kompostierungsanlage

Künzell. Im Lanneshofweg verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag (30.04.) und Montagnachmittag (02.05) Zutritt auf das Gelände einer Kompostierungsanlage. Dort stahlen die Täter eine Dieselpumpe noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell