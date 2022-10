Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrerin gestürzt

Offenburg (ots)

Eine 62 Jahre alt Frau fuhr am Mittwochmorgen mit ihrem Fahrrad auf der Brachfeldstraße in Richtung Weingartenstraße. Offenbar aus gesundheitlichen Gründen kam die Zweiradlenkerin kurz vor 9 Uhr alleinbeteiligt zu Fall. Sie wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

