Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Trotz Ferien: Spaß und Freude auf dem Schulhof

"Rheinische LandFrauen Asperden" nehmen an Pedelec-Training teil

Goch-Asperden (ots)

Mit 17 Teilnehmerinnen fand am Donnerstag (13. April 2023) in Goch-Asperden ein kostenloses Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrende statt. Auf dem Schulhof einer Grundschule lernten die teilnehmenden "LandFrauen Asperden" ihre Pedelecs besser kennen und gewannen mehr Sicherheit für zukünftige Fahrten.

Zwei Beamtinnen der Kreispolizeibehörde Kleve halfen u.a. dabei den Fahrradhelm sowie die Sattelhöhe einzustellen. Nach dem Prinzip "Vormachen, Nachmachen, Üben" durften die Teilnehmerinnen dann verschiedene Übungen durchfahren und erhielten wertvolle Tipps zur richtigen Blickhaltung bzw. zum Bremsverhalten.

In den kommenden Wochen stehen weitere kostenlose Pedelec-Trainings u.a. in Kleve und Kranenburg an - auch bestehende Gruppen können sich anmelden. Weitere Infos und Termine finden Sie unter https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training.

