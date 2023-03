Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Viele glättebedingte Verkehrsunfälle auf den Autobahnen

Delmenhorst (ots)

Insgesamt 27 weitere glättebedingte Verkehrsunfälle waren am Freitag, 10. März 2023, von 00:00 bis 09:25 Uhr, auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn zu verzeichnen. Zusammen mit den fünf Unfällen vom Vorabend mussten 32 Unfälle aufgenommen werden. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Im Anhang zwei herausragende Unfälle.

Hoher Sachschaden ist um 05:05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 entstanden. In Höhe der Rastanlage Huntetal kam ein Audi ins Schleudern. Nach dem Zusammenstoß mit der mittleren Schutzplanke blieb der Audi auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr in den Audi. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Männer wurden gegen 06:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bremen mit einem VW den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Hamburg. Ungefähr in Höhe des Dreiecks Ahlhorn fuhr er auf den vorausfahrenden Audi eines 57-Jährigen aus Verden auf. Beide Pkw gerieten in der Folge ins Schleudern, kollidierten mit der mittleren Schutzplanke und kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der VW konnte später auf den Seitenstreifen geschoben werden.

Der Fahrer vom Audi erlitt schwere, der Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Die Schäden an den nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden auf ungefähr 60.000 Euro beziffert. Bis zu ihrer Bergung kam es auf der Autobahn zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell