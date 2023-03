Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle von Motorroller und E-Scooter in Brake +++ Zwei Tatverdächtige ermittelt

Delmenhorst (ots)

Zunächst unbekannte Personen haben in der Nacht von Mittwoch 08. März 2023, auf Donnerstag, 09. März 2023, an unterschiedlichen Orten in Brake versucht, Motorroller, Pedelecs und E-Scooter zu entwenden.

In der Schopenhauerstraße gelang ihnen der Diebstahl eines E-Scooters, im Dungendeichsweg nahmen sie einen Motorroller und diverse motorbetriebene Gartengeräte an sich. Ein weiterer Diebstahlsversuch scheiterte in der Osnabrücker Straße.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der Polizei auf einen 24-jährigen Osnabrücker, der mit dem entwendeten E-Scooter unterwegs war. Er führte mehrere Messer bei sich und stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Am Vormittag von Donnerstag, 09. März 2023, wurde der entwendete Motorroller in einem Sieltief gefunden. In der Nähe lagen auch die entwendeten Gartengeräte. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 16-jähriger Braker als weiterer Tatverdächtiger ermittelt.

Gegen die beiden Männer sind Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden. Das erlangte Diebesgut wurde an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

