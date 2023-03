Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Verursacher entfernt sich +++ Aufmerksame Zeugen sorgen für schnelle Aufklärung

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann hat am Donnerstag, 09. März 2023, gegen 22:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Mühlenstraße verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Verursacher aber schnell ermittelt werden.

Der 18-jährige Delmenhorster fuhr mit einem Opel von der Goethestraße in die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte ein. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er mit dem Pkw ins Rutschen und kollidierte mit zwei am linken Fahrbahn geparkten Pkw. Anwohner wurden durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam, schauten aus dem Fenster und sahen, dass sich der Verursacher mit dem Opel vom Unfallort entfernte. Sie konnten genaue Angaben zum Pkw machen und sorgten so für eine schnelle Ermittlung des Verursachers.

Gegen den jungen Mann leiteten Beamte der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen betrugen etwa 2.500 Euro.

