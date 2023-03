POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Delmenhorst wurden nun Haftbefehle gegen zwei dringend tatverdächtige Männer erlassen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 16:05 Uhr, wurde eine 35-jährige Delmenhorsterin schwer verletzt. Sie befand sich in der ...

mehr