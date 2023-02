Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

Am 11.02.2023 zwischen 22 Uhr und 0:30 Uhr ,kam es in Wittlich- Neuerburg, im Akazienweg, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Eine bislang unbekannte Personengruppe, bestehend aus etwa fünf bis zehn Jugendlichen, beschädigten die Windschutzscheibe eines vor der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten Fahrzeuges.

Womöglich besuchten die bislang unbekannten Täter zuvor die Karnevalsveranstaltung im selbigen Ort. Zeugen werden gebeten, sich bei bei der Polizei Wittlich unter 06571-9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp,de zu melden.

