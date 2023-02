POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Hillesheim (ots) - Am 11.02.2023 gegen 23:55 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die B 421 von Birgel in Richtung Hillesheim. Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin nur leicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch ein ...

mehr