POL-PDWIL: Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Bullay (ots) - In den frühen Morgenstunden des 11.02.2023 zwischen 03:00 Uhr und 08:30 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte in Bullay. Bislang unbekannte Täter versuchten über die Haustür, sowie die Balkontür, welche sich im rückwärtigen Bereich befindet, Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Aufgrund guter Sicherung der Türen gelang es den Tätern nicht, in das Innere des ...

