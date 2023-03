Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Viele glättebedingte Verkehrsunfälle auf den Straßen im Landkreis

Delmenhorst (ots)

Im Landkreis Oldenburg waren am Freitag, 10. März 2023, viele glättebedingte Verkehrsunfälle zu verzeichnen Bis 10:00 Uhr mussten etwa 20 Verkehrsunfälle aufgenommen werden. Im Anhang fünf etwas herausragende Sachverhalte.

Um 06:10 Uhr kam ein nicht mit Fahrgästen besetzter Linienbus auf dem Haschenbroker Weg in Großenkneten nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Bus entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit.

Um 06:10 Uhr geriet ein Sattelzug auf der B213, ungefähr in Höhe Hengsterholz, auf den aufgeweichten Grünstreifen und kippte auf die rechte Seite. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zunächst musste eine halbseitige Sperrung errichtet werden. Für die spätere Bergung war eine Vollsperrung der B213 erforderlich.

Um 07:00 Uhr kam ein Kleinbus auf dem Huntloser Moorweg in Großenkneten nach links von der Fahrbahn ab. Hier entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Um 08:00 Uhr kam es auf der Sannumer Straße in Großenkneten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Pkw. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Pkw entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro.

Um 10:00 Uhr verlor ein BMW-Fahrer auf der Straße "Bauerschaft Bargloy" in Wildeshausen die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell