Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht auf Tankstellenareal - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 70 Jahre alter Mann kam am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 10.15 Uhr, an seinen silbernen VW Caddy zurück und stellte an diesem vorne rechts eine starke Beschädigung fest. Der VW Caddy stand nur eine kurze Zeit auf dem Areal einer Tankstelle im Lusring. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

