Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte gescheitert

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 09.01.2023, bis Mittwoch, 11.01.2023, versuchten Unbekannte in der Hauptstraße über einen Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine Durchgangstür zu einer Gaststätte mittels einer Trittleiter einzuschlagen. Vermutlich scheiterte das Eindringen in die Gaststätte, da hinter der Eingangstür ein massiver Schrank stand. Die Durchgangstür wurde stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

