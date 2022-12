POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Am 10.12.2022 in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 07.00 Uhr ereignete sich in 55411 Bingen am Rhein in der Nahestraße in Höhe der Hausnummer 52 ein Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß mit einem geparkten PKW zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es lagen Trümmerteile von einem VW an der Unfallstelle, die vermutlich von dem unfallverursachenden PKW stammen. Durch ...

mehr