POL-PPWP: Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Ein Anwohner, der sein Auto in Höhe des Hauses Nummer 112b ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte, stellte am Morgen einen frischen Schaden an seinem BMW fest: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war demoliert. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte ein anderer Wagen im Vorbeifahren den BMW gestreift ...

