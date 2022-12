Moers (ots) - Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage an der Straße Am Hühnerort in Brand. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Während der Brandbekämpfung verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Polizistinnen und Polizisten aus Duisburg unterstützten ihre Moerser Kolleginnen und Kollegen bei Sperrmaßnahmen. Zurzeit ist die Ruhrorter Straße ...

mehr