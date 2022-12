Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Garagenbrand sorgt derzeit noch für Sperrungen

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage an der Straße Am Hühnerort in Brand.

Die Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Während der Brandbekämpfung verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht.

Polizistinnen und Polizisten aus Duisburg unterstützten ihre Moerser Kolleginnen und Kollegen bei Sperrmaßnahmen. Zurzeit ist die Ruhrorter Straße zwischen den Auffahrten des Zubringers gesperrt. Der Verkehr kann jedoch auf den Zubringer auffahren.

Durch den Brand entstand Gebäudeschaden an der Garage und dem Wohnhaus.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Da das Löschwasser aufgrund der Kälte rasch gefriert, werden Verkehrsteilnehmende gebeten, an dieser Stelle besonders vorsichtig zu fahren. Dienstleister aus Moers haben bereits mit der Sicherung der Straße begonnen.

