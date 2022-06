Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Rettungshubschrauber landet im Bereich Timpen.

Bild-Infos

Download

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochabend wurden die Kräfte der Hauptfeuerwache in die Mittel Str. gerufen. Hier sicherte die Feuerwehr zusammen mit der Polizei die Ladung eines Rettungshubschraubers ab. Dazu sperrten die Einsatzkräfte die komplette Kreuzung und den Engelbert Tunnel. In der Mylinghauser Str. ereignete ein Häuslicher Unfall der den Patiententransport mit einem Hubschrauber erforderlich machte. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Patient zu der Kreuzung auf der Mittel Str. transportiert und dort in den Rettungshubschrauber umgelagert. Der Patient wurde in ein Bochumer Krankenhaus geflogen. Trotz kompletter Sperrung der Kreuzung ignorierten einige Verkehrsteilnehmer diese und fuhren in den abgesperrten Bereich. Durch dieses Verhalten wurden die Einsatzkräfte gefährdet und der Start des Hubschrauber verzögert. Der Einsatz war für die 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr nach ca. 50min. beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell