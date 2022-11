Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Espenau-Hohenkirchen (Landkreis Kassel) - Unbekannte versuchen BMW zu stehlen

Heute morgen, gg. 04:20 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in Espenau-Hohenkirchen, Triftstraße, einen BMW zu entwenden. Sie wurden dabei gestört und flüchteten mit zuvor in der Straße Am Hang abgestellten Fahrrädern. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der Nacht bzw. am Tag zuvor verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht?

Hinweise bitte an die Polizei in Kassel, Tel.: 0561-910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

