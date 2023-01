Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abrasiert und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Ein Anwohner, der sein Auto in Höhe des Hauses Nummer 112b ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte, stellte am Morgen einen frischen Schaden an seinem BMW fest: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war demoliert.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte ein anderer Wagen im Vorbeifahren den BMW gestreift haben. Am Verursacherfahrzeug ist vermutlich am Außenspiegel auf der Beifahrerseite ein Schaden entstanden. Trotzdem fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Die Unfallzeit liegt zwischen 2 und 7.40 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Mainzer Straße unterwegs waren und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

