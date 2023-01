Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher verursachen in Kindertagesstätte hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag eine Kindertagesstätte in der Spicherer Straße heimgesucht und Bargeld gestohlen. Wie die Täter es anstellten, in die Einrichtung einzusteigen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In der Kita brachen sie zahlreiche Türen auf. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell