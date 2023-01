Iserlohn (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in einen Kellerraum eines Hauses am Dördelweg eingebrochen. Die Täter knacken dafür ein Vorhängeschloss. Anschließend entwendeten sie aus dem Inneren unter anderem einen Computer, eine Bohrmaschinen, Schraubwerkzeug, eine Akku-Flex und eine Stichsäge. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

