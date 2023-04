Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines E-Scooters

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit vom Mittwoch 12.04.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag, 13.04.2023, 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Neuer Steinweg ein E-Scooter entwendet. Am Scooter war das schwarze Versicherungskennzeichen 499MDI angebracht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830 (Lst)

