Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 17jähriger Fahrer eines unversicherten E-Scooters steht unter Alkoholeinfluss +++

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags gegen 03:20 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Zwischenahn in der Bad Zwischenahner Ortschaft Petersfehn II ein E-Scooter ohne gültigem Versicherungskennzeichen auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17jährige Fahrer des E-Scooters unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine im Anschluss durchgeführte Überprüfung an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab eine Beeinflussung von 0,36 mg/l. Dieser Wert entspricht einer Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille. Nach Beendigung sämtlicher Maßnahmen wurde der Jugendliche, der in der Gemeinde Bad Zwischenahn wohnhaft ist, in die Obhut der verständigten Mutter übergeben. (486767 u. 486904)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell