POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht +++

Oldenburg (ots) - Ein "falscher Wasserwerker" konnte am gestrigen Donnerstag (14.04.2023) die Wohnung eines Rentners betreten und Bargeld und Schmuck stehlen. Nach derzeitigem Stand klingelte gegen 10:00 Uhr der Betrüger unter der Legende, dass es zu einem Wasseraustritt komme, an der Tür des Rentners in der Käthe-Kollwitz-Straße. In der Wohnung lotste der ...

mehr