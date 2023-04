POL-OL: +++ Flüchtiger Ladendieb reißt sich los +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Nach einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Innenstadt-Warenhaus konnten Polizeibeamte am Mittwoch einen Tatverdächtigen antreffen.

Den Ermittlungen zufolge hatte der 44-jährige Oldenburger um 11.20 Uhr im Erdgeschoss des Warenhauses an der Ritterstraße mehrere Parfümverpackungen eingesteckt. Dabei sei er von einer Mitarbeiterin beobachtet worden. Als der Dieb kurz darauf das Geschäft durch einen Ausgang am Rathausmarkt verließ, auf ein Fahrrad stieg und flüchten wollte, sei ihm die Mitarbeiterin gefolgt und habe ihn aufgefordert, stehen zu bleiben. Der mutmaßliche Täter habe auf die Rufe der Angestellten jedoch nicht reagiert und sei mit seinem Rad in Richtung Schlossplatz geflüchtet. Eine Beamtin der Citywache der Polizei, die sich gerade auf dem Rathausmarkt aufhielt, bekam die Rufe der Angestellten mit und nahm die Verfolgung des mutmaßlichen Ladendiebs auf.

Dies wiederum bemerkte ein Passant, stellte sich dem flüchtenden Radfahrer mutig entgegen und versuchte, ihn festzuhalten. Der Tatverdächtige konnte sich jedoch losreißen und mit seinem Rad weiter in Richtung Huntestraße flüchten.

Der 44-Jährige konnte wenige Minuten später von einer weiteren Streife auf der Amalienbrücke angetroffen und für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle gebracht werden.

Für die Rekonstruktion des genauen Tathergangs sowie der Flucht des mutmaßlichen Diebes wird nun insbesondere der unbekannte Mann gesucht, der sich dem Täter in den Weg gestellt hat. Dieser Passant sowie weitere Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten: Telefon 0441/790-4115. (470066)

