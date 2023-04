Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, zwei leicht verletzen Personen und kurzzeitiger Sperrung der Fahrbahn+++

Oldenburg (ots)

++Am Dienstag, 11. April, gegen 16:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 28 in Richtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Wechloy und dem Autobahndreieck Oldenburg-West. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte eine 20-jährige im Stau stehende Fahrzeugführerin eines Pkw VW Sharan, vom rechten Fahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Bei diesem Manöver übersah sie eine auf dem Überholfahrstreifen sich nähernde 29-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes-Benz, die in der Folge nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Verkehrsunfall in dessen Verlauf der Mercedes-Benz zunächst nach links in die Mittelschutzplanke gedrückt wurde und anschließend wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen schleuderte. Dabei wurden des Weiteren ein Pkw sowie ein Lkw-Anhänger leicht beschädigt. Die 29-jährige Fahrerin des Mercedes-Benz sowie ihr elfjähriger Sohn wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden zur Beobachtung durch einen Rettungswagen in ein nahe, gelegenes Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Anzahl der beschädigten Fahrzeuge und des daraus resultierenden Rückstaus wurde die A 28 an der Anschlussstelle Oldenburg-Wechloy für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde gesperrt. Der geschätzte Gesamtschaden des Verkehrsunfalles beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.++

