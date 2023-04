Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbrüche und Rollerdiebstähle am Osterwochenende +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenende wurden bei der Oldenburger Polizei mehrere Eigentumsdelikte angezeigt. Die Beamten haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bitten jeweils um Zeugenhinweise:

In der Zeit zwischen Samstagabend und Ostermontag, 16 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Bettina-von-Arnim-Ring auf. In dem Haus durchwühlten die Täter das Mobiliar und entwendeten unter anderem Schmuck, Uhren und Parfüms. Die Diebe konnten anschließend unerkannt flüchten.

In der Straße Plaggenhau wurden zwei Motorroller gestohlen. Im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag entwendeten Unbekannte einen mehrfarbigen Roller der Marke AGM Motors sowie einen schwarzen Roller des Herstellers Nova Motors. Beide Fahrzeuge wurden am späten Montagnachmittag am Gasweg beschädigt wieder aufgefunden.

Schließlich kam es am Ostermontag zwischen 16 und 17.30 Uhr zum Aufbruch eines grauen Mercedes, der auf einem Parkplatz an der Nadorster Straße abgestellt war. Unbekannte Täter hatten zwei Scheiben auf der rechten Fahrzeugseite eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche gestohlen.

Für Hinweise ist der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Telefonnummer 05441/790-4115 zu erreichen.

