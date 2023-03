LPI-GTH: Pkw-Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag, wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw VW Golf beschädigt. Der Pkw parkte zur Tatzeit in der Sophienstraße, auf einer öffentlichen Stellfläche. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Ilmenau (Tel.03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0072521/2023.(rk) Rückfragen bitte an: ...

