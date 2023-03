Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Johann-Walling-Straße;

Unfallzeit: 28.02.2023, 16.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Borken zugezogen. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 16.05 Uhr mit seinem Wagen die Johann-Walling-Straße in Richtung Wilbecke. Von dieser wollte der Borkener nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige Radfahrerin aus Borken, welche in gleicher Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Die Borkenerin fuhr gegen die Beifahrerseite des Pkw und wurde infolge des Zusammenstoßes auf den Parkplatz gedrückt. Dort prallte sie gegen ein parkendes Auto. Die Leichtverletzte gab an, selbständig einen Arzt aufzusuchen. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell