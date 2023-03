Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch zur Nachtzeit

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Germaniastraße;

Tatzeit: 01.03.2023, 03.30 Uhr;

Durch ein lautes Klirren auf einen Einbruch aufmerksam wurden in der Nacht zum Mittwoch die Bewohner einer Doppelhaushälfte in Gronau-Epe. Ein Unbekannter hatte gegen 03.30 Uhr mit einem Stein eine Scheibe der Eingangstür eingeworfen und sich so Zugang in das Gebäude an der Germaniastraße verschafft. Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine Handtasche. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell