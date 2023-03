Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kerze setzt Matratze in Brand

Mensch verletzt

Ahaus (ots)

Ereignisort: Ahaus, Lüderitzstraße;

Ereigniszeit: 28.02.20233, 17.00 Uhr;

Mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt werden musste ein 42 Jahre alter Ahauser. Der Mann hatte sich in einer Gartenhütte an der Lüderitzstraße in Ahaus bei angezündeter Kerze zum Schlafen gelegt. Die Kerze fiel um und entzündete eine Matratze. Das Feuer schlug schnell auf das hölzerne Ständerwerk sowie das Dach über. Der 42-Jährige konnte sich aus dem Gebäude retten. Für die Löscharbeiten musste die Bahnstrecke Dortmund-Enschede kurzzeitig gesperrt werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell