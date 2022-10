Polizei Paderborn

POL-PB: Autoeinbrecher sind aktiv - Täter nutzen Gelegenheiten und sind dreist

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstagmorgen wurde ein Auto binnen weniger Minuten aufgebrochen, als die Fahrerin ihr Kind im Kindergarten ablieferte. Die Polizei warnt mit einer Bilanz der letzten Tage vor Autoeinbrüchen und Diebstählen aus Fahrzeugen.

Am Dienstag nahm die Polizei in Paderborn fünf Strafanzeigen auf. Über Nacht waren die Täter am Langer Weg in einer offenen Garage in einen nicht verschlossenen Mercedes eingedrungen und hatten nach Wertsachen gesucht, aber nichts entwendet. In der Nachbarschaft war aus einem Touran Bargeld, ein Tankgutschein und ein Regenschirm entwendet worden. Mittags stellte eine Toyota-Besitzerin auf einem Parkplatz an der Waldenburger Straße fest, dass eine Autoscheibe eingeschlagen und ihr Auto durchsucht worden war. An der Schorlemer Straße war eine Scheibe von einem Skoda eingeschlagen und eine Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen worden. Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr wurden einem Arbeiter an der Fürstenbergstraße drei Handys und ein Schlüsselbund aus seinem unverschlossenen Opel-Firmenwagen entwendet.

In nur sieben Minuten schlug ein Täter am Donnerstagmorgen nahe des Kindergartens am Karl-Schoppe-Weg eine Scheibe an einem VW Passat ein und stahl eine Handtasche mit Laptop, Handy und Portmonee vom Beifahrersitz. Die 35-jährige Fahrerin hatte das Auto gegen 08.00 Uhr abgestellt, um ihren Sohn in die KiTa zu bringen. Laut einer Zeugin flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem dunklen Fahrrad. Er soll 30 bis 40 Jahre und etwa 175 cm groß sein, südländisch aussehen, einen Vollbart haben und einen schwarzen Mantel sowie eine schwarze Hose getragen haben.

Die Polizei rät Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen, das Handschuhfach aber geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind.

Seit September macht die Polizei mit Flyern auf die aktuell hohe steigende Fallzahl von Autoeinbrüchen aufmerksam. Über 2.000 Exemplare sind bereits verteilt worden. Näheres zu dieser Präventionsaktion ist im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/hinweisflyer-das-auto-ist-kein-tresor-wird-verteilt

