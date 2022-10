POL-PB: Randalierer schnell gestellt

Paderborn (ots) - (mb) Ein Fettbrand hat am Mittwoch die Küche einer Dachgeschosswohnung an der Uhlandstraße zerstört. Gegen 15.15 Uhr erhitzte einer der beiden Bewohner (22/25) der Studentenwohnung in der Küche Frittier-Fett in einer Pfanne. Das Fett wurde zu heiß und fing Feuer. Die Flammen griffen auf das Küchenmobiliar über. Ein Bewohner bemerkte das Feuer ...

mehr