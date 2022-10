Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Küchenbrand durch überhitztes Fett

Paderborn (ots)

(mb) Ein Fettbrand hat am Mittwoch die Küche einer Dachgeschosswohnung an der Uhlandstraße zerstört.

Gegen 15.15 Uhr erhitzte einer der beiden Bewohner (22/25) der Studentenwohnung in der Küche Frittier-Fett in einer Pfanne. Das Fett wurde zu heiß und fing Feuer. Die Flammen griffen auf das Küchenmobiliar über. Ein Bewohner bemerkte das Feuer und informierte seinen Mitbewohner. Beide versuchten zu löschen. Eine Nachbarin (56) eilte hinzu und erlitt ebenso wie die beiden Studenten eine Rauchgasvergiftung. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die zunächst beschlagnahmte Wohnung wurde nach Feststellung der Brandursache durch die Kripo wieder frei gegeben.

