LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Eisenach (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17.55 Uhr verschafften sich bislang unbekannt gebliebene Täter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90-Jährigen in der Georgenstraße. Die Unbekannten gaben an einer Einrichtung der sozialen Fürsorge angehörig zu sein. Nachdem die fremden Personen die Wohnung der 90 Jahre alten Frau wieder verlassen hatten, stellte die Damen fest, dass ihr Bargeld und Schmuck entwendet ...

